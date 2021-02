Gigi Hadid reveló que su hija Khai nació en su casa y Zayn Malik la recibió sus brazos

ESTADOS UNIDOS.- El nacimiento de Khai, hija de Gigi Hadid y Zayn Malik, desde siempre ha sido un misterio, ya que no se sabe el día exacto en que fue el alumbramiento y hasta hace pocos días la modelo reveló el nombre de su retoño.

De lo poco que la ex modelo de Victoria’s Secret y el ex integrante de One Direction han dejado saber a sus seguidores es que la niña nació en septiembre de 2020, se llama Khai, debido al nombre publicado por Gigi en su cuenta de Instagram y que está sana.

Pero el pasado jueves la revista Vogue publicó un artículo con la modelo, quien además protagoniza la portada de febrero y cuenta la travesía que tuvieron que pasar los padres de Khai para que pudiera nacer sana y salva.

De acuerdo a lo publicado por la revista, Gigi y Zayn habían acordado que su hija naciera en un hospital de Nueva York, pero debido a la pandemia sintieron temor de que su primogénita se contagiara, además de la propia madre.

Otra de las preocupaciones era que ni Yolanda, madre de Gigi ni su hermana Bella, podrían ingresar al hospital.

Relató que después de ver el documental “The Business of Being Born”, que critica las intervenciones médicas y describe un parto en casa exitoso, ambos se miraron y supieron que esa era la mejor opción. Además, querían que el alumbramiento fuera lo más pacífico posible y decidieron tener a su bebé en casa.

Lo que realmente quería de mi experiencia era sentir que, está bien, esto es algo natural que las mujeres deben hacer”, comentó Gigi.

Al decidirse a hacerlo, la pareja consiguió una alberca inflable que colocaron en su recámara y con la ayuda de su asistente, una partera, Yolanda y Bella, Khai llegó a este mundo.

“Cuando ves a alguien hacer eso, lo miras de manera un poco diferente. Probablemente me veía loca, en realidad”, dijo a la revista.



No todo fue tan fácil

Aunque la influencer se dijo haber estado emocionada porque su bebé por fin nacería, reconoció que en algún momento del parto sintió tanto dolor que pensó en recurrir a una inyección epidural.

"Sabía que iba a ser el dolor más loco de mi vida, pero tienes que rendirte y decir: 'Esto es lo que es'. Me encantó. Definitivamente hubo un punto en el que pensé: ‘¿Me pregunto cómo sería con una epidural, cómo sería diferente’. Mi partera me miró y me dijo: 'Lo estás haciendo. Nadie puede ayudarte. De todos modos, ha pasado el punto de la epidural, por lo que estarías pujando exactamente de la misma manera en una cama de hospital", recordó.

Gigi destacó que en ese momento sabía que tanto Zayn, como Bella y su madre, estaban orgullosos de ella, pero hubo momentos en que los veía aterrorizados por el dolor que estaba sintiendo.

“Ni siquiera me di cuenta de que ella (Khai) estaba fuera. Estaba tan exhausta, miré hacia arriba y él (Zayn) la sostenía. Fue tan lindo. Después, Z y yo nos miramos y pensamos: ‘Podemos tener algo de tiempo antes de volver a hacer eso (tener otro bebé)’”, finalizó.