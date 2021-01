Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca imitan TikTok de "Familia P'Luché"

REDACCIÓN.- A pesar de que se convirtieron en padres a finales de octubre, el millonario italiano Gianluca Vacchi y su pareja, la modelo venezolana Sharon Fonseca, continúan publicando un sinfín de videos para divertir a sus millones de seguidores con bailes, clips y bromas.

Esta semana, la pareja sorprendió al compartir en TikTok un video en el que imitan una escena de la serie mexicana “La familia P. Luche”, la exitosa producción de Televisa creada por el actor mexicano Eugenio Derbez.

En el sketch, Fonseca y Vacchi se ponen en la piel de los protagonistas de la serie, Federica (Consuelo Duval) y Ludovico P. Luche (Derbez), e interpretan una cómica secuencia en la que el matrimonio riñe por las muestras de afecto que no se dedican.

"- “¿No me vas a agarrar la mano? ¡No, a la fuerza no!”, comienza la escena, en la que Sharon imita a Duval.

- “Pero no es a la fuerza mi amor, ándale ya”, contesta el Dj italiano, en el papel de Derbez.

- “¿Sin un beso? Solo así, siempre tengo que pedirte que me des un beso o que me des la mano porque a ti no te nace”, agrega Fonseca.