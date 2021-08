Gianluca Vacchi habla de la afección con la que nació su hija Blu Jerusalema

Ciudad de México.- Gianluca Vacchi mostró una faceta poco conocida para los millones de seguidores que lo siguen en redes sociales durante la entrevista que brindó para el programa “Despierta América”.

A casi 9 meses del nacimiento de la pequeña Blu Jerusalema, fruto de su relación con Sharon Fonseca, el millonario confesó estar encantado con la llegada de su primogénita. “Yo estoy más que enloquecido, o sea, estoy enamorado y pendiente de cada respiro de mi hija”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero al recordar que la niña nació con una malformación congénita denominada paladar hendido, el italiano no pudo contener el dolor que le produjo esta situación y así lo explicó:

Es una cosa muy fuerte, muy fuerte, yo siempre voy a recordar el momento en el cual me dieron a mi hija en mis brazos después de la cirugía… como uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque quisieras tener tu todo el dolor, pero no es posible, para mi es muy serio, yo tengo muchos problemas a la vez

Ayudar a otros niños

Destacando que ha hecho una gran mancuerna con Fonseca, Vacchi se dijo contento de poder ayudar a otros niños que sufren la misma condición que su hija a través de una fundación.

“Cuando no te pasa piensas siempre que las cosas les pasan solo a los otros, y cuando te pasan a ti, toda la perspectiva en la cual tú ves al mundo y las cosas que estás viviendo, cambia totalmente, y no porque yo muestro y siempre mostré 15 o 30 segundos de alegría en redes sociales eso significa que yo no tengo una profundidad de alma o sea sensible”.

Por último, Gianluca manifestó estar viviendo algo que no había experimentado nunca. “Yo no puedo vivir sin ella, no puedo imaginarme quedarme un segundo sin ella y sin Sharon y ellas de verdad ahora son mi vida, me pasa algo que no me pasó nunca en la vida, estoy muy feliz”.