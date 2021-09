Germán Ortega desesperado por deudas pide ayuda al gobierno mexicano

Ciudad de México.- Germán Ortega sigue sufriendo los estragos de la pandemia, y a meses de revelar que tenía problemas para pagar sus deudas bancarias, ahora confesó que también debe cuentas de predial e incluso que su hijo ha sido señalado en la escuela por aparentemente no pagar algunas colegiaturas.

Asegurando que desde hace tiempo llegó a un acuerdo para poder liquidar sus adeudos con las tarjetas de crédito, y que con su hijo solo debe aclarar que ya hizo los pagos correspondientes en el colegio, el comediante solicitó un tipo de ayuda del gobierno para hacer frente a su problema económico.

Yo quisiera que el gobierno… nos… (permitiera) negociar, (que nos dijera) ‘a ver, ¿cuánto debes de predial?, ok van a pagar el 40%’, porque no hay dinero todavía, o sea, bendito… mis ángeles a mí, mis ángeles, mis amigos los actores no me dejan solo, entonces dije ya con eso, y lo de las tarjetas, que fue muy mencionado, yo ahorita ya cuando vi, mira tuve Relatos Macabrones, y de ahí sale, pago prestamos, llegue a hacer un acuerdo con los bancos, nada más es con uno y con una tarjeta, y las departamentales igual, todo lo hicimos así”

Explicó en entrevista para el programa Ventaneando.

Su estado anímico en alerta

No obstante, Germán encendió las alertas de su estado anímico, pues confesó que en los últimos días se ha sentido deprimido, destacando que lo único que lo pone bien es su trabajo arriba del escenario con el Tenorio Cómico.

“Hace unos días te juro llegué triste, ¿por qué?, no sé, y todos se dieron cuenta, porque yo soy un poco más dicharachero, y me preguntan todavía Arath arriba, ‘¿qué tienes compadre?’, le digo ‘no sé’, pero allá arriba vuelo, y lo digo con toda la humildad, es como una plataforma que me energético y ya terminó y ya regresas a tu carro y ya estás más relajado”, destacó.

Fue a mediados del mes de febrero cuando Germán se mostró al borde del llanto pidiendo a las autoridades de la Ciudad de México reabrir los teatros manifestando que no tenía dinero para pagar sus deudas, hecho que provocó comentarios a favor y en contra debido a la pandemia de coronavirus que se vive en el mundo.