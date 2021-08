Gerard Butler filma en Puerto Rico la película "The Plane"

San Juan, 24 ago (EFE).- El actor británico Gerard Butler se encuentra en Puerto Rico en el rodaje de la película de acción "The Plane", informó este martes un miembro de la producción local del filme.



La película es dirigida por el francés Jean-Francois Richet, según la revista de entretenimiento Variety.



De acuerdo con los comentarios de algunos puertorriqueños que han visto a Butler merodeando en algunas zonas turísticas de la isla, el actor se ha mostrado bastante tranquilo y amistoso.

La locación del rodaje

Actualmente "The Plane" se filma en los terrenos de la Base de Roosevelt Roads, en Ceiba, en la costa este, y en el área metropolitana, incluyendo el coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan, dijo al diario El Nuevo Día Rosi Acosta, directora del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica de Puerto Rico.



El puertorriqueño Luillo Ruiz, presidente de The Pimienta Film, es uno de los productores del filme y se ha encargado de todo lo que tiene que ver con los procesos de financiamiento, entre otros detalles.



"The Plane" muestra al piloto comercial Ray Torrance, interpretado por Butler, quien, después de un trabajo heroico de aterrizar con éxito, en territorio hostil, con su avión dañado en medio de una tormenta, se ve amenazado por unos rufianes que planean tomar como rehenes a los pasajeros.



Mientras las autoridades buscan el avión desaparecido, Torrance debe mantener a sus pasajeros a salvo el tiempo suficiente hasta que llegue la ayuda.

El reparto

Otros actores que participan del filme son Remi Adeleke, Haleigh Hekking, Lilly Krug, Joey Slotnick, Oliver Trevena, Mike Colter, Daniella Pineda, Kelly Gale y Yoson An.



Colter hará el papel de Louis Gaspare, un veterano de guerra que viajaba extraditado a Canadá por cargos de homicidio, cuando el avión se estrella en una zona remota y peligrosa.



Acosta informó que el filme se comenzó a grabar hace dos semanas y tendrá unos 40 días de grabación.



Esto generará un impacto económico de 65 millones de dólares durante la preproducción, producción y finalización, agregó.



El proyecto está empleando a más de 600 profesionales de la industria, entre extras y otro personal que le da servicios a la producción.