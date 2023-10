Geraldine Bazan y Giovanni Medina niegan amorío

Ciudad de México.- Geraldine Bazán y Giovanni Medina fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fueron cuestionados por los medios respecto a los rumores de romance.

Después de que circularan en las redes una imágenes donde se ve a la ex de Gabriel Soto junto a al ex de Ninel Conde en Disney, los rumores no se hicieron esperar.

Con dicho escenario, Geraldine fue la primera en negar que solamente hay una amistad, entre ella y Medina. “No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años”, dijo Bazán al escuchar las primeras preguntas del tema.

Hacen chismes

Sin embargo, cuando un reportero mencionó que los amigos no se besan en la boca, la actriz mexicana inmediatamente replicó: “Ese es el problema, que ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y hacen chisme donde no hay”.

Pese a estas respuestas, las preguntas sobre su vínculo con Giovanni continuaban, por lo que la intérprete decidió dejar en claro que solo es una amiga del ex de Ninel Conde.

Ustedes saben que no me gusta dar más rollo donde no hay, no les voy a contestar, ahora sí que oídos sordos a palabras necias, o sea, no hay por qué hacer rollo donde no lo hay, todos buena onda, nuestros hijos se llevan súper bien, digamos que hemos hecho como un buen team (equipo) de papás solteros y yo creo que ya mis hijas se aburren mucho de estar conmigo sola, y al final hacer planes entre los niños y ya, es un gran amigo la verdad, y no es de ahorita”

Dijo antes de irse del lugar.

Niega amorío

Por su parte, Medina también negó tener un amorío con la actriz, destacando que en este momento lo más importante es su labor como padre.

“No, no voy a opinar nada de mi vida personal, de ningún tema (…) Mira, yo creo que compañero de vida, aquí está mi compañero para siempre, es todo lo que tengo que decir (…) y la prioridad es mi hijo y mi trabajo”, expresó al respecto.