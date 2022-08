Geraldine Bazán sorprende con nuevo 'look' para próximo proyecto

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices más guapas del medio del espectáculo, gracias a su trabajo en los medios artísticos se ha convertido en una de las más queridas por parte del público.

Además la artista en los últimos años se ha vuelto más activa en redes sociales, donde ha evidenciado lo cercada que es con sus hijas y cómo equilibra su vida laboral con la personal.

A través de su cuenta de Instagram Geraldine compartió una fotografía en sus historias, donde dejó impactados a sus millones de seguidores debido a que se realizó un ‘nuevo look’ inesperado.

Hay que recordar que la actriz se ha caracterizado por tener su cabellera de color rubia desde hace muchos años, pero al parecer esta vez decidió realizar un cambio radical y pintarse su cabello en color café o brunette como lo llaman las estilistas.

New project, brunette season” se puede leer en la publicación.

Geraldine Bazán dio un adelanto a sus seguidores y reveló que se encontraba en un nuevo proyecto, hasta el momento se desconoce de qué podría tratarse, pero en sus redes sociales dio a conocer que se encontraba en Los Cabos.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño porque en la mayoría de sus publicaciones le hacen saber lo bella que luce a sus 39 años, que se ha podido ver más joven que nunca.

Geraldine Bazán volvio a hablar de Alejandro Nones

El portal de TVNotas dio a conocer que la actriz llegó a tener un encuentro con la prensa donde se le cuestionó sobre el supuesto romance con el actor, a lo que la actriz dejó en claro que solamente existe una amistad, aunque no descartó que pudiera surgir algo entre ellos, ha preferido mantener su vida personal en privado.



"Nones, pues no, es mi amigo, es mi amigo. La verdad es que ustedes saben que no hablo de mi vida personal en ese aspecto, porque trato de mantenerlo un poquito más personal, más así, porque cuando ya platico un poquito más, ¿cómo vuelves a cerrar la puerta?”, reveló la actriz.