Geraldine Bazán se niega a hablar de distanciamiento con su mamá

Geraldine Bazán se negó a aclarar la información con respecto a un supuesto distanciamiento con su madre, el cual llevaría más de un año y, por tal motivo, la señora estuvo ausente en la primera comunión de su nieta Elissa Marie.

Tras sus vacaciones en Perú, la actriz mexicana llegó el aeropuerto de la Ciudad de México, lugar donde fue cuestionada por este problema con su madre, a lo que únicamente respondió: “Finalmente dirán lo que se les dé la gana, así que no importa, muchísimas gracias”.

Tras la insistencia del reportero del programa Suelta la Sopa, la ex de Gabriel Soto explicó: “Yo ya no voy a hablar de ese tema ni de ningún otro que no sean yo, mis hijas, mi trabajo, de verdad que no me publican cada semana porque la revista no puede poner a la misma persona dos veces seguidas, pero parece que vendo mucho”.

Tras la reacción de Geraldine, las especulaciones con respecto al distanciamiento entre madre e hija han incrementado entre los seguidores de la artista.