Geraldine Bazán se expresa sobre su relación con Alejandro Nones

Geraldine Bazán abrió su corazón y decidió hablar de su vida amorosa tras las especulaciones de una posible relación sentimental con su colega Alejandro Nones. Debido a que los artistas fueron captados en plena cita y viajaron juntos a Europa con motivo del Festival de Cine de Cannes, los rumores de noviazgo entre los artistas tomaron fuerza, por tal motivo, la actriz brindó una entrevista al programa Hoy, para aclarar esta situación. “La verdad es que ¡híjole!, ¿qué te digo?, todos los que y las que tienen la fortuna de conocerlo, saben que es un hombre increíble, un ser humano maravilloso, un compañero padrísimo y es mi amigo, la verdad es que siempre tendré lo mejor para decir de él”, comentó Bazán. De la misma manera, la intérprete recalcó que, pese a que seguirán estando juntos, su unión será simplemente profesional. “Ahorita viene el estreno de la novela, entonces estaremos juntos en las presentaciones y todo, pero bueno, Ale es mi amigo y siempre lo será… Hay amor, ¡claro!, hay mucho cariño de por medio, o sea, es mi gran amigo”. Posteriormente, Geraldine dejó en claro que por ahora no piensa en temas sentimentales, aunque esto no significa que no esté abierta al amor. “Ahorita estoy muy tranquila, la verdad creo que para una relación tienes que tener tiempo y ahorita lo menos que tengo es tiempo, hay que hacerse el tiempo obviamente para el amor, sí, pero ahorita justo estoy con mil cosas, mil proyectos, regresando de viaje, y bien, me gusta cuando tengo estas etapas de… la gente cree que si cuando no tienes una pareja estás sola, ¡para nada!, o sea, tengo muchas cosas, además dé…, pero siempre, claro, estar en pareja es bonito, pero ahorita estoy muy tranquila la verdad”, explicó. Finalmente, la ex de Gabriel Soto agradeció los buenos comentarios que ha recibido por lucir una figura envidiable en traje de baño. “Nada, gracias, no sé qué decir a eso… estando en la playa todo mundo usamos traje de baño y son fotos muy lindas que me tomaron, y la iluminación y el cielo, me encantó el color del mar, pero creo que estas fotos también el público las agradece mucho”. | Cortesía