Geraldine Bazán se defiende de los señalamientos de Gabriel Soto: “Mi vida personal no le incumbe”

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán fue captada por los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México y, aunque en un principio se resistió a hablar del tema, no dudó en defenderse de los señalamientos sobre su nuevo romance.

Sin confirmar ni desmentir su nueva relación sentimental, Bazán dijo en primera instancia: “Soy testigo en carne propia de cómo hay publicaciones que mienten mucho, porque lo he vivido, porque ustedes saben cuántas mentiras han dicho sobre mí, sobre mucha gente”.

Sin embargo, ante la insistencia de los medios de comunicación con respecto a este tema, Geraldine no dudó en externar su descontento por la posibilidad de que el padre de sus hijas pueda reaccionar a su vida amorosa.

“Dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tiene nada que ver en mi vida, por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas, o sea, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí, dejen de involucrarme con… mira, yo creo que mi vida personal, pues no le incumbe, así como su vida personal no es de mi interés, cada quien lleva su vida, y ahora sí que nos revuelven otra vez, no tenemos nada que ver a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía y ya”, remató.