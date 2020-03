Geraldine Bazán reclama a Carmen Salinas por tomarse foto con Irina Baeva

Carmen Salinas reveló detalles del encontronazo que sostuvo con Geraldine Bazán luego de que ella decidiera tomarse una fotografía junto a Gabriel Soto e Irina Baeva durante las grabaciones de la telenovela “Mi marido tiene más familia”.

La primera actriz manifestó su descontento con Bazán tras la reciente ola de ataques que ha recibido Irina Baeva, y sin dudarlo, recordó el momento en que la ex de Soto le reprochó por “tomar partido” en su relación.

Junto a la imagen donde aparece en medio de Gabriel y de Irina, Salinas relató:

“En uno de los programas de “Nosotros los guapos” estando en una iglesia la ex del muñeco (Gabriel Soto) me reclamó diciéndome: ‘SRA. No tome partido’, obviamente yo cuestioné ‘¿por qué me dice eso?’, y me contesta, ‘por la foto que publicaron donde está usted con el padre de mis hijas, y su amante’... háganme favor!!!”.

Posteriormente, Doña Carmen mandó un mensaje a la actriz mexicana. “La verdad que a mí nadie me va a decir con quien sí y quien no me puedo retratar, yo me saco fotos con todos mis compañeros y amigos del público. Y a mí no me importan los problemas que tengan las personas con las que me retrato para mi todos son bienvenidos y desde aquí les mando bendiciones y todo mi amor”.

Además de este mensaje, Carmen Salinas también defendió a Irina de los recientes ataques de Laura Bozzo, asegurando que nadie debe meterse en la vida de los demás.