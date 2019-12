Geraldine Bazán no quiere que su mamá abogada la represente

La madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, que en reiteradas ocasiones a lo largo del año manifestó su apoyo incondicional a su hija durante su proceso de separación y manifestó tajantamente su desacuerdo con el noviazgo de su ex yerno, Gabriel Soto e Irina Baeva, reveló cómo la ex pareja logró ponerse de acuerdo para que ambos disfrutaran las fiestas navideñas con sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda.

“Con la familia vamos a pasar la Navidad aquí en la ciudad de México porque yo no tengo vacaciones, ya me las acabé. La Navidad creo que le toca a Gabriel y el Año Nuevo a Geraldine. Pero como se ha ido tanto de viaje (Geraldine), se ha ido tanto de viaje, que ahora la vamos a pasar aquí en la ciudad de México”.

Y aprovechó para reiterar su apoyo tanto a su hija como a sus nietas.

“Claro, siempre va a imperar y cuando hay familia y sangre, nunca se acaba la familia”.

Por otro lado, a la pregunta de por qué siendo abogada, Geraldine no deja que la represente legalmente, especialmente en momentos tan difíciles como los acuerdos del divorcio, Rosalba revelo: “No se deja, ella ya tiene su equipo jurídico”.

Sin embargo y a pesar de la negativa también entiende la decisión de su hija. “No, no es que no confíe, lo que pasa es que no quiere que yo sepa qué pasa o no, pero no, no, ella tiene sus abogados y bueno yo le respeto, uno tiene que respetar las distancias que ella toma”.