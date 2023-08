Geraldine Bazán no descarta usar app de citas para encontrar galán

Ciudad de México.- Geraldine Bazán sorprende al confesar que no descarta usar una aplicación de citas para encontrar pareja sentimental.

Durante su pasó por el aeropuerto de la ciudad de México, la actriz, expresó que no se negaría a usar las apps de romance, ya que considera que no tendría nada de malo, porque hay hombres y mujeres que ¨no son muy dados¨ a salir a algún lugar a conocer a alguien y conoce varias historias de éxito de personas que conocen a alguien por este medio, que resultan ser gente interesante y valiosa.

Por otro lado, compartió que no sabía que su madre debutaría como actriz en una obra de teatro.

“Bien, yo creo que ella se divierte, ustedes saben que ella tiene más vida social que ninguno de nosotros, que le encanta el arguende, y ahí anda. Ella ya es una mujer que más bien le encanta dar consejos y la verdad es que no me lo pidió, no, no (sabía) fue una sorpresa también”, dijo al respecto.