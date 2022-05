Geraldine Bazan luce su figura en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices más bellas del medio artístico, además de que a lo largo de su carrera artística se ha convertido en una de las favoritas por parte del público.

En los últimos años la artista se ha vuelto cada vez más activa en sus redes sociales, donde suele dar a conocer sus proyectos laborales y parte de su vida personal, como la convivencia con sus hijas.

Hace unas horas Geraldine por medio de su cuenta de Instagram publicó una fotografía donde aparecía luciendo un hermoso bikini en color gris, que le dejó presumir su abdomen marcado.

A sus 39 años la artista luce más rejuvenecida que nunca y es que a pesar de haber tenido 2 embarazos, mantiene uno de las figuras más envidiables del medio artístico, gracias a su constancia en el ejercicio.





Al parecer después de su aparición en el Festival de Cannes 2022, la actriz decidió darse unas vacaciones en Puerto Rico, para disfrutar de la playa a lado de sus dos hijas.

Y es que hay que recordar que Geraldine tuvo una temporada de mucho trabajo con las grabaciones de ‘Corona de lágrimas’ es por eso que seguramente quiso darse un tiempo para descansar.

Además también hizo pública una sesión de fotografías en la playa, donde aparece con un hermoso vestido en color verde, ajustado al cuerpo acompañado de un sombrero en color nude.

Gerlaldine Bazán declaró que Alejandro Nones no le prohíbe hablar de su relación

Ante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Geraldine fue cuestiona por la prensa, después de que se le vio a lado del actor Alejandro Nones en el reconocido Festival de Cine de Cannes.



“¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice?, las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada, que crean historias y así, pero ya” dijo Bazán.