Geraldine Bazán le pone un alto a su mamá

MÉXICO.- Geraldine Bazán se sinceró con los reporteros que la cuestionaron por las recientes declaraciones de su mamá, Doña Rosalba Ortiz, quien despotricó contra Julián Gil luego de que se diera a conocer que él fue quien acusó a su hija de serle infiel a Santiago Ramundo con otro actor.

Al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de su madre, Geraldine explicó: “ahora que soy mamá entiendo muchas cosas, y muchas veces decimos ‘¡Ay, por qué!’, yo leo a veces muchas cosas que dicen ‘¿por qué la señora habla?’, como mamá, pues claro, ahorita mis hijas están chiquitas, claro que si les pasa algo los papás siempre vamos a brincar y a decir, pero creo que sí es muy complicado que sea una cuestión pública, en cámaras y así”.

Sin embargo, a pesar de defenderla, Bazán aseguró que le ha pedido a su mamá ser más cautelosa con sus declaraciones. “Entonces yo he hablado con ella y si le he dicho que sea más discreta, que en realidad a veces no sabe bien cómo están las cosas, y simplemente se deja llevar y dice, y entonces a veces pues no está bien tampoco”.

Finalmente, Geraldine destacó: “de verdad trato lo menos posible de hablar de lo que pasa, y cuando necesito decir algo pues lo digo, con todas sus letras y como debe ser, a veces utilizo mis redes sociales porque necesito decir algo, pero estar hablando de todo es complicado, es difícil, pero como mamá no sé si yo haría lo mismo de esa manera, pero definitivamente siempre vamos a querer eso, proteger a nuestros hijos. La verdad es que no me voy a meter en esas cosas, es muy desgastante estar desmintiendo notas que siempre salen y que son mentiras”.