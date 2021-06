Geraldine Bazán dice que se considera fea pero con suerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices mexicanas que ha tenido gran éxito en su trayectoria dentro de las telenovelas, aunque también ha llamado la atención por su belleza, pero al parecer ella no lo ve de la misma forma.

Después de publicar una serie de fotografías en las que luce radiante, la ex de Gabriel Soto sorprendió al escribir un mensaje que pocos esperaban, pues la forma en que se refiere a sí misma causó incertidumbre.

"#yosoyfea y muy afortunada!! Si así me va de ‘fea’, me vale como me iría de ‘bonita’ pfff. La suerte de la “fea” … jajaja #suertudota y #bendecida”, escribió la artista de 38 años en la publicación.

A pesar de que hasta este momento se desconoce si su mensaje lleva una doble intención, la respuesta de sus seguidores ha sido enorme, pues de inmediato salieron a defenderla y apoyarla, asegurándole que de “fea” no tiene nada e incluso le señalaron que tras su divorcio luce más radiante.