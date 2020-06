Geraldine Bazán demuestra su apoyo, una vez más, hacia la comunidad LGBTQ

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán no sólo es conocida por su escándalo constante con Irina Baeva y Gabriel Soto, sino por el apoyo que ha demostrado tener hacia la comunidad LGBTQ, y una prueba más de ello ha sido una de sus más recientes publicaciones.

La actriz acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una foto con Soy Letal, para invitar a sus seguidores a ver la platica que tuvo para Letal Beauty.

‘’Respeto, tolerancia, empatía, AMOR es lo que debería mover al mundo… Compartí una increíble plática con @soyletal para @letalbeauty en la que literalmente me puse en sus tacones y manos mágicas. Me encanta compartirla con ustedes.!!! Vayan a su canal en YouTube SOY LETAL y no se la pierdan’’, escribió la famosa en la descripción de la foto.

De esta manera, una vez más, la famosa se pronunció en favor de la comunidad LGBTQ durante el mes del orgullo.

Cabe señalar que la imagen llegó a más de 41 mil likes y alrededor de 300 comentarios en los que seguidores agradecían por su apoyo y cariño.