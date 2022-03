Geraldine Bazán considera que para prevenir abusos es importante educación en casa

Ciudad de México.- La actriz Geraldine Bazán se pronunció ante la polémica que se vive en el medio después de que Sasha Sokol denunciara al productor Luis de Llano por abuso cuando era menor de edad.

Ya que al inicio de la carrera de Geraldine fue muy joven, dijo sentirse bien de no haber tenido una experiencia como la de Sokol

No, nunca he estado en esa situación, me siento muy afortunada porque muchas mujeres han sufrido de acoso, de abuso, no solamente en este medio, o sea, sabemos que sucede en absolutamente todos los medios, lo que pasa es que el medio artístico es el que está más expuesto y el que más se sabe, pero sucede en las escuelas, con los doctores, en las cosas de los abogados, o sea, en cualquier situación, en cualquier lugar, entonces es importante siempre tener un ojo muy abierto”