Geraldine Bazán comparte tierna foto con sus hijas durante la cuarentena

Algunos de sus seguidores le respondieron: Así es, no hay que pararle a la gente tóxica. Al que no le guste lo que publicas q no vea.. Eso es envidia se ven hermosas" "Conectados con la empatía, el amor por ti y por tus semejantes, allí parte del cambio que necesitamos para mejorar el mundo." "Que lindas las tres. Saludos. "

Días previos compartió otra foto con el reto de la almohada durante la cuarentena. Una de sus pequeñitas también se sumó al juego.

@geraldinebazan