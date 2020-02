Georgina Rodríguez reveló que “temblaba frente a Cristiano" cuando lo conoció

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más destacadas del mundo del futbol y gracias a las redes sociales es que nos damos cuenta del tórrido romance que viven, acompañados de sus cuatro hijos.

Fue hace algunos años que la modelo argentina conoció al futbolista portugués, y en una entrevista con la revista Grazia, ‘Geo’ relata como fue su primer encuentro, cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid.

Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto", expresó la joven de 26 años.