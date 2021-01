Georgina Rodríguez celebra cumpleaños entre lágrimas y globos, al lado de Cristiano Ronaldo

REDACCIÓN.- Veintisiete años ha cumplido Georgina Rodríguez este miércoles, y lo ha hecho acompañada de su familia sin que faltara detalle. Si el día anterior lo celebró con Cristiano Ronaldo en una cita romántica, en la noche de su cumpleaños ha soplado las velas con Cristiano Jr, Eva, Mateo y Alana, rodeados de globos y ¡con dos tartas!

Cada uno ha podido escoger qué pastel le gustaba más e incluso se han turnado, porque todos los niños querían participar activamente en la fiesta y apagar las velas. En las imágenes se ve incluso como hay lloros, aplausos y risas entre los asistentes.

La Top Model ha lucido un minivestido negro con ribetes en color blanco y botones dorados. En el regazo de Cristiano se sentaba Alana, aunque Mateo apostaba directamente por la mesa, y Eva era la más independiente de los pequeños y prefería escoger una de las sillas para soplar las velas con sus hermanos.

El salón de Georgina y Cristiano estaba completamente lleno de ramos de flores que le habían enviado a la modelo a lo largo del día. "Tanto amor", compartía en un vídeo en el que se apreciaban todos estos regalos que había recibido.

Katia Aveiro, hermana del futbolista, compartía hace unas horas una foto junto al siguiente mensaje: "Esta cara tan bonita cumple años hoy, salud, paz y mucho amor, te lo mereces, pues solo el amor puede salvar el mundo. Feliz día, felicidades... hasta pronto".

Sara Carbonero, Paula Echevarría, y Daniela Ospina tampoco han querido perder la oportunidad de felicitar a la modelo. Previamente había compartido también las rosas rojas que le había dado su pareja, con quien tuvo una cena romántica la noche anterior en la que el rojo del amor predominaba.

El mejor momento de su vida

Georgina Rodríguez no puede pedir más a la vida. Conoció al portugués a finales de 2016 y fue un auténtico flechazo. En estos años ha formado una gran familia y ha cambiado España por Italia, país en el que vive desde el fichaje del futbolista por la Juventus. "Cristiano es una de las mejores personas que conozco.

"Me protege, tenemos una gran complicidad y no puedo negar lo obvio: ¡es un bombón! Me atrae todo de él", afirmó la modelo y agregó; "Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos".