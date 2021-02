Georgina Rodríguez: Así fueron sus vacaciones en la nieve

ITALIA.- La super modelo que ha dado la nota las últimas semanas por su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo, ha demostrado a sus seguidores que no necesita de grandes lujos para ser feliz.

Sus imágenes en la nieve, que causaron controversia en el gobierno italiano, fueron captadas solamente con un bolso Chanel y un bocadillo de chorizo, situación que ha causado empatía con sus seguidores.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han disfrutado al máximo de su escapada a la nieve. Tal y como puede verse en las fotos y vídeos que han publicado en sus redes sociales, han aprovechado para desconectar y disfrutar de la naturaleza, además de divertirse .

El escenario no podía ser más idílico, por eso, la modelo española quiso hacerse varias sesiones de fotos. Si hace unos días la vimos posando con un abrigo plumífero de Christian Dior, en esta ocasión Georgina se decantó por un mono de color rojo de la firma Cordova, cuyo precio es de casi 900 euros.

Además, lo combinó con un bolso blanco de Chanel y un gorro de pelo. ¡Puro glamour! Sin embargo, el posado de la novia de Cristiano Ronaldo tuvo un final inesperado.

La modelo ha demostrado que, aunque le encantan las marcas más exclusivas, en realidad no necesita mucho para ser feliz. "Amante del choripán", ha escrito junto a estas imágenes en las que aparece disfrutando de un rico bocadillo de chorizo.

Se trata de un "lujo" que está al alcance de todos y que le sirvió para reponer fuerzas después de esta jornada en la nieve, Rodríguez tiene siempre muy presentes sus raíces argentinas y, el hecho de que esté a miles de kilómetros de distancia, no le ha impedido de disfrutar de esta comida típica del país que la vio nacer.

Como era de esperar, Georgina ha causado furor con estas fotos, consiguiendo más de un millón de 'me gusta' en pocas horas y miles de mensajes. Entre ellos, el de su hermana Ivana, que ha dicho: "¡Queridaaaaa! ¡Me mueroooo! ¡Vaya día más guay! ¡Pedazo de experiencia y lookazo!!!! Me has hecho sonreír... Eres luz"; además de Adriana Abenia: "¡Bellezaaaaa!".

Sus fans también han comentado, asegurando que: "Reina de las nieves", "¡Diva!", "Qué fotos más bonitas", "Me encanta el traje rojo", "Qué envidia"...

En este paseo por la nieve también le acompañó Cristiano Jr., que ya tiene diez años. El hijo del jugador portugués también iba perfectamente ataviado con ropa de esquí, además de un calzado especial (unas raquetas) para poder caminar con mayor comodidad y seguridad.

Como si fuera una niña más, Georgina disfrutó de lo lindo, tal y como puede verse en estas imágenes. Además de pasear, hacerse fotos y comer los bocadillos que habían preparado, la modelo y su familia se divirtieron jugando con la nieve y tirándose bolas entre ellos.

Como decíamos, Gio (así se refieren a ella de manera cariñosa sus conocidos) puede disfrutar de una vida cómoda llena de lujos, sin embargo, es muy consciente de lo afortunada que es. Por eso, desde el principio tanto ella como Cristiano han querido inculcar a sus hijos importantes valores, basados en el sacrificio, la disciplina, el sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la gratitud.

"Tenemos una vida privilegiada, pero venimos de familias humildes. Hemos trabajado muy duro para conseguir lo que tenemos y esa es la enseñanza que queremos transmitir a nuestros hijos", confesó Rodríguez en su última entrevista con la edición italiana de la revista Grazia, añadiendo que: "Les hemos enseñado a no dar nada por descontado, deben ser humildes y no perder el contacto con la realidad".