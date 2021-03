George R.R. Martin firma contrato con HBO Max

ESTADOS UNIDOS.- George RR Martin tiene planes para nuevas adaptaciones de sus obras, pues acaba de firmar un contrato masivo de cinco años con HBO.

Según relata Variety, el acuerdo hará que el autor desarrolle nuevos proyectos tanto para HBO como para HBO Max.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Martin es mejor conocido por escribir la serie de libros "Canción de hielo y fuego", que sirvió de base para la serie dramática de gran éxito de HBO "Game of Thrones". El programa demostró ser una de las series más populares e influyentes de todos los tiempos, no solo atrajo a un gran público, sino que también rompió récords con sus premios.

HBO está preparando actualmente la serie "House of the Dragon", que se desarrolla unos cientos de años antes de los eventos de "Game of Thrones" y cuenta la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil de Targaryen que se conoció como la "Danza de los dragones." El programa actualmente tiene como objetivo un debut en 2022 y cuenta con Martin como co creador y productor ejecutivo.

Se ha revelado en las últimas semanas que actualmente hay múltiples programas ambientados dentro del universo de “Game of Thrones” en proceso en HBO y HBO Max. Entre ellos se encuentra una adaptación en serie de las novelas de Martin "Tales of Dunk and Egg". Martin es productor ejecutivo de todos los programas.

También es productor ejecutivo de las adaptaciones planeadas por HBO de “Who Fears Death” de Nnedi Okorafo y “Roadmarks” de Roger Zelazny, ambas en desarrollo en la cadena.