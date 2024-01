George R. R. Martin está desarrollando 3 series animadas de "Game of Thrones"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras elogiar la serie animada de Netflix, "Blue Eye Samurai", el autor de la reconocida saga de 'Game of Thrones', George R. R. Martin, informó que su universo literario y televisivo se expandirá aún más con el anuncio de nada más y nada menos que tres series de animación con HBO.

Pese a que todavía no han recibido luz verde, Martin señaló que tiene mucha fe en los proyectos y que algunos de ellos están a punto de avanzar por buen camino.

Del mismo modo, afirmó que, además de estas tres ideas, previamente había presentado cuatro conceptos de series animadas a HBO, de los cuales dos permanecían en pausa.

El autor confirmó que una serie basada en "Tales of Dunk and Egg", otra de sus obras situada antes de los eventos de "Canción de hielo y fuego", fue oficializada en 2021. Los detalles sobre los nombres y argumentos de las dos series animadas no divulgadas aún permanecen en secreto.

El pasado abril, "Variety" reportó el desarrollo de una precuela enfocada en la conquista de Westeros por Aegon I Targaryen, junto con la serie en desarrollo "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".

Además, Martin anunció que su serie "Nine Voyages or The Sea Snake", actualmente en progreso, será adaptada también al formato animado para ajustarse a las restricciones presupuestarias de la historia, las cuales demandan extensos escenarios marítimos y diversos puertos.