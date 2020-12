George Lucas revela porqué vendió “Star Wars” a “Disney”

ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda que George Lucas cambió la historia con “Star Wars”, pues gracias a esta saga creada en 1977, revolucionó el género de la ciencia ficción.

Sin embargo, en 2012, tomó una decisión que consternó a los seguidores de esta franquicia: Vender los derechos de “Star Wars” y su compañía Lucasfilm a Disney.

Luego de ocho años, el creador finalmente reveló los motivos por los cuales hizo este radical cambio en su vida.

Fue a través de su libro “Archivo Star Wars: EP I-III”, el escritor Paul Funcan le hizo esta pregunta, a lo que George contestó a través de Twitter.

En ese momento estaba comenzando la siguiente trilogía; Hablé con los actores y estaba empezando a prepararme. También estaba a punto de tener una hija con mi esposa”, comenzó.

“Se necesitan 10 años para hacer una trilogía: los “Episodios I” a “III” duraron de 1995 a 2005. Todavía estaría trabajando en el ‘Episodio IX’ en 2012, y tenía 69 años. Así que la pregunta era ¿seguiré haciendo esto el resto de mi vida? ¿Quiero pasar por esto de nuevo? Finalmente, decidí que preferiría criar a mi hija y disfrutar de la vida por un tiempo”, continuó.

También reveló que lo que tenía planeado para la nueva trilogía fue desechado por Disney, que decidió tomar un camino diferente.

“Pensé que iba a tener un poco más que decir sobre los próximos tres capítulos porque ya los había comenzado, pero decidieron que querían hacer otra cosa. Las cosas no siempre funcionan como quieres. La vida es así”, afirmó.

George quería evitar un ritmo de trabajo que lo frustrara, y pensando en dedicarse a su familia y asimismo, entendió la decisión que debía tomar.

“Podría no haber vendido Lucasfilm y haber conseguido a alguien que dirigiera las producciones, pero eso no significa retirarse. En “El Imperio Contraataca” y “El Retorno del Jedi”, traté de mantenerme al margen pero no pude. Estuve allí todos los días. Aunque la gente era amiga mía y hacían un gran trabajo, no era lo mismo que cuando yo lo hacía. Fue como si me hubieran borrado. Sabía que probablemente no volvería a funcionar, que estaría frustrado”, comentó.