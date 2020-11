George Clooney les regaló un millón de dólares a sus catorce mejores amigos

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace varios años se rumora que la estrella de Hollywood, George Clooney, regaló un millón de dólares a cada uno de sus catorce mejores amigos, a quienes el actor aseguró ya lo tenía en su testamento, según declaró a la revista GQ.

En una entrevista para la edición especial de los hombres del año, George Clooney confesó que los rumores eran ciertos y lo hizo porque sus amigos siempre lo apoyaron cuando su carrera aún no despegaba.

La historia primero fue confirmada por uno de los miembros del círculo más cercano del actor, Rande Gerber, con quien Clooney fundó su marca de tequila nombrada Casamigos, misma que termiron vendiéndola en mil millones de dólares.

Pero la revista logró corroborar la información dicha del propio intérprete, quien dijo, además, que esa decisión la tomó cuando aún no estaba casado ni tenía descendientes.

Básicamente lo que pensé es que, si de repente me atropellaba un autobús, todos ellos ya aparecían en mi testamento. Así que por qué esperar. Me dije a mí mismo que lo único que tenía realmente eran esos tipos, que me habían ayudado de una manera u otra durante 35 años. Había dormido en sus sofás cuando estaba arruinado, me habían prestado dinero para que pudiera salir adelante. Me di cuenta de que sin ellos no habría logrado nada de lo que tengo", expresó.