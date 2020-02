Gemelos de Jennifer Lopez y Marc Anthony cumplen 12 años

Los gemelos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, Emme y Max, cumplieron 12 años hoy sábado 22 de febrero.

Jlo dio a luz a los gemelos en un hospital de Long Island, el día que, según ella, cambió su vida de una manera que nunca podría haber imaginado.

En una entrevista para la revista People en 2016, discutió cómo cambiaron sus prioridades después de dar la bienvenida a Emme y Max al mundo.

"Esto es lo que cambió mi vida: había dado a luz y, sinceramente, los niños me dieron una nueva dirección. Me hicieron darme cuenta de lo que era real y lo que no era real, y simplemente cambiaron todo".

López les dedicó un cariñoso mensaje a sus pequeños por medio de instagram.

“Sé que tienen 12 años hoy, pero siempre serán mi bebés”, escribió.

Con información de Fox News.