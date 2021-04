Gemelo de Adam Perkins exigió a los fans de su hermano respeten la decisión de su familia de no divulgar la causa de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de hacerse pública la muerte de la estrella de TikTok, Adam Perkins, a los 24 años de edad, su hermano gemelo, Patrick, exigió a los internautas que dejaran de preguntas cómo es que había muerto su hermano.

Fue el pasado 11 de abril cuando Adam perdió la vida y, aunque no se especificaron sus causas, su hermano Patrick fue quien dio la noticia el pasado 14 de abril, en Instagram, con un mensaje en el que mencionaba que su carrera musical había sido trágicamente truncada.

Mi hermano, Adam Perkins, falleció el domingo anterior, 4-11-21. Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí”, reza parte del mensaje.

Destacó que en su honor, lanzará el álbum "Latch Relay", en un vinilo de edición limitada y será el primer lanzamiento de Plas Teg Records (@plas.teg).

“Un sello que buscará cumplir su destino musical que fue trágicamente truncado. Te amo, mi mejor amigo Adam. 1997-para siempre”, finalizó.

Tales palabras alarmaron a los fans de Adam, ya que no se supo de su muerte sino hasta cuatro días después y el misterio de no informaron sobre las causas de la muerte y publicar que le “truncaron trágicamente su carrera musical”, echó a volar la imaginación de quienes lo siguen.

Miles de fans comenzaron a preguntar a Patrick sobre cómo es que había muerto su hermano, hasta que por fin logró contestarles y ponerles un alto, solicitando que respeten la decisión de la familia de no revelar detalles sobre el deceso.

“Creo que necesito aprovechar esta oportunidad para explicarte algo: si no se divulga la causa de la muerte, hay una razón... Hay intención en cada parte de esto. Respétennos a los dos al no hacer esa pregunta... no estoy seguro de cómo no es obvio que no lo dije por una razón. Todo en esto es intencional. Por favor respete eso”, escribió en su red social.

Patrick quiso hacer un homenaje a su talentoso hermano con una compilación de videos donde Adam es el protagonista y se le ve realizando diferentes actividades de la vida diaria.