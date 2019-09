Gastó $10 millones para parecerse a Kim Kardashian; cirugía casi le cuesta la vida

CIUDAD DE MÉXICO.-La vanidad casi es la perdición de Jennifer Pamplona.



Con tal de parecerse a la socialité Kim Kardashian, esta mujer originaria de Los Ángeles, California, gastó más de 500 mil dólares (unos 10 millones de pesos) en tratamientos estéticos, hasta que un procedimiento le dejó los labios de pez, según explicó al Daily Mail.

Tras desembolsar 3 mil dólares, equivalentes a casi 60 mil pesos, para que le practicaran ese método notó que estaba sufriendo una reacción y los labios le sangraban.



Luego me dijeron que tenía que esperar dos días para que me quitaran el relleno. Pasé esos días cubriéndome la cara y sin salir; cada vez que me veía la cara comenzaba a llorar de nuevo", explicó Pamplona al medio británico.