"'Game of Thrones" deja la vara muy alta de superar en la televisión"

Ni las críticas negativas ni los errores de edición evitaron que la última temporada de "Game of thrones" (GOT) recuperara el trono.

La serie producida por HBO, cuya octava y última temporada terminó en mayo, se alzó con 32 nominaciones para los premios Emmy -a lo mejor de la televisión- que se realizarán en septiembre.



Con esa cifra GOT rompió récord pero para el crítico Roberto Rondero el reto ahora tanto para HBO como para las cadenas de TV y plataformas es encontrar la fórmula que les permita crear otro fenómeno como lo fue la serie basada en los libros de R.R. Martin. "Muerto GOT no hay trono para lo que sigue y realmente HBO va a tener que refundarse en ideas y conceptos nuevos, por dónde se va a ir", dice Rondero en entrevista con EL UNIVERSAL.



"Ya vimos que "Chernobyl" funcionó, pero para llegar a estos niveles será una vez en muchísimos años".



Rondero no ve actualmente una propuesta que se aproxime a lo que fue GOT y esto, explica, se debe a diversos factores. "Su éxito no se debe a un sólo factor, también los tiempos cuentan, la gente es más exigente y ahora tenemos el streaming: Amazon, Netflix, Fox, etc., va a ser una competencia tremenda".



De acuerdo con el especialista la serie de errores que tuvo la historia protagonizada por Kit Harington, Emilia Clarke y Peter Dinklage, entre otros, hubieran llevado a cualquier otra producción a "morirse sola". Es gracias a la repercusión que tuvo en la televisión y el haberse vuelto tan icónica que logró salvarse de la desgracia.



"Los fans esperaban mucho de esta última temporada, obviamente no se le puede dar gusto a todos, las series por naturaleza se van desgastando sobre todo en los libretos, los manejos de los personajes, varían también de acuerdo a los showrunners y yo creo que en esta temporada la producción tuvo muchas dudas de por dónde iban a ir los personajes. GOT tenía que acabar ya", sentencia.



Para Rondero los peores errores fueron las inconsistencias como por ejemplo en el último capítulo. Explica que con todo ello la gran cantidad de nominaciones -supera con 12 a la segunda serie más nominada que fue "The Marvelous Mrs. Maisel"- son el mayor reconocimiento para la trama.



"Qué tremendo competir con GOT, era complicadísimo para los demás, esa desventaja de 12 nominaciones habla mucho de lo que es la serie".



Tener otra superproducción del tamaño de la serie de HBO será complicado en los próximos años. Rondero comenta que implicaría un presupuesto enorme; una posibilidad sería retratar alguna trama proveniente de la literatura como el caso de "El señor de los anillos".



"Novelas con tanto hilado dramático, historias, símbolos, leyendas no sólo capturan a la gente habitual de la TV sino también están los jóvenes, los millennials, centennials. GOT dejó ese tributo y a ver quién retoma el trono; podrían ser ya historias conocidas y hacerlas en series".



"Sería una apuesta muy grande y se tendrían que combinar y conectar, muchas empresas, creativos en torno a una historia de este tipo. Todo el mundo está esperando ver qué sigue y no puede ser que no haya algo que le pegue o se acerque. Creo que sí va a tardar un tiempo en que tengamos un trancazo de estos".