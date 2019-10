'Game Of Thrones' tendrá precuela llamada: 'House of the Dragon'

HBO anunció oficialmente la realización de una precuela de su famosa serie ‘Game of Thrones’, titulada House of the Dragon.

El programa de 10 episodios se basará en Fire & Blood de George RR Martin y, según los informes, girará en torno a la dinastía Targaryen. Martin también será el creador de la serie spin-off junto con Ryan Condal.

La serie se desarrollará 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. Condal, junto con Miguel Sapochnik, actuará como showrunner de House of the Dragon. Sapochnik ha dirigido tres de los episodios más queridos de Game of Thrones: 'Hardhome,' Battle of the Bastards 'y' The Winds of Winter’.

Para todos los fanáticos de 'Game of Thrones'. https://t.co/tRBR33V3hf — CNN en Español (@CNNEE) October 30, 2019

Según un comunicado de prensa obtenido por Business Insider, Sapochnik "dirigirá los episodios piloto y adicionales" de la serie precuela.

Fire & Blood cuenta las historias de reyes anteriores de Targaryen, como Aegon the Conqueror, el primer gobernante de Westeros, y Aegon the Dragonbane, todos los cuales son antepasados de Daenerys Targaryen (actor Emilia Clarke) y Jon Snow (actor Kit Harington).