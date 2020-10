¡Galilea revela que tuvo sueño erótico con Thalía!

Ciudad de México.- Galilea Montijo sigue sorprendiendo con sus declaraciones, y a escasos meses de haberse besado con Cecilia Galliano durante una de las transmisiones del programa Hoy, la conductora confesó que en alguna ocasión tuvo un sueño erótico ni más ni menos que con Thalía.

"A uno le gusta levantar pasiones, que bien, sea hombre, mujer, quimera o lo que sea…”, contestó Montijo durante su encuentro con los reporteros al cuestionada sobre los piropos que constantemente recibe.

Posteriormente, Gali reveló: “yo creo que todos hemos tenido fantasías con alguien, yo he soñado mujeres, hace muchos años con Thalía, yo tuve un sueño que hasta me levanté y dije ‘¡Ay Thalía!, te veo diferente’… pero yo creo que me acosté pensando en ella o algo”.

Sin embargo, la artista no dio gran importancia a este suceso en su vida, e incluso destacó que es muy común entre las mujeres alabarse por su hermosura y decirse halagos.

“Sobre todo las mujeres somos muy dadas a reconocer la belleza de otra mujer, los hombres son como menos… pero también los gustos de cada quien son muy respetables, yo soy muy respetuosa de los gustos de las personas, además ya casi es el 2021”, detalló.