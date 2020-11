Conductores de "Hoy", devastados por la muerte de Magda Rodríguez

TIJUANA, B.C.- Los conductores Galilea Montijo y Paul Stanley han compartido su sentir, junto a Bernardo el estilista de las estrellas, ante la muerte inesperada de Magda Rodríguez, productora del programa “Hoy” en el que trabajan.

“Mi corazón está triste, no tengo palabras”, fueron las palabras de Galilea Montijo ante la noticia, palabras que son acompañadas por una imagen de ella y la productora.

“Mi jefa tan talentosa, desmadrada, chistosa, fotógrafa, con pasión a la TV, te voy a extrañar no lo puedo creer, siempre te pensaré 8:30 en junta (aunque llegaré tantito tarde) y mi chivato (gritándome Ya Paulllll!!!!) pero sobre todo por confiar en mi y quererme. Nos quedamos extrañando a mami. te voy a extrañar Magda Gracias por tu cariño!!! Nos dejas a dos hermosas que queremos @andy_escalona @andy_rodriguez y las sobrinas siempre con ustedes”, Paul Stanley.

“Así te recordaré en lo feliz que eras y muy alegre siempre. #Jefa @magdaproducer vuela alto y sigue creando sueños como tu lo decías”, Bernardo Javier, estilista de las estrellas.

Por su parte la actriz y cantante Maribel Guardia, una de las conductoras que con mayor frecuencia era invitada al programa “Hoy”, también lamentó la partida inesperada de la productora Magda Rodríguez.

“Mi adorada @magdaproducer no puedo creer que ya no estés aquí con tu sonrisa, Alegría, positivismo. Mi corazón se volvió a partir en dos. Solo tengo para ti agradecimiento por todo el apoyo que me diste.

“Desde el día que te conocí me abriste el corazón y fuiste una maestra de cómo ser exitosa, mantener los pies en la tierra y tener un espíritu lleno de amor para todos.

“te voy a extrañar amiga, buen viaje, ya nos veremos. Dejas aquí el tesoro de tu alma, tu amada @andy_escalona, una niña educada y buena como tu”, fueron las palabras de la actriz en su cuenta de Instagram.

Tambien aunque por ahora no está acudiendo al programa, Jorge “El Burro” Van Rankin también compartió en Instagram su sentir por el deceso de la productora de “Hoy”, Magda Rodríguez.

“Una muy triste y lamentable noticia, muere mi querida Magda Rodríguez hace unas horas, todavía ayer me escribió para felicitarme por la conducción de premios TVYNovelas, que tristeza, pero donde quiera que estes Magda te recordaremos como una guerrera, trabajadora, incansable, extraordinaria madre, excelente jefa, pero sobre todo una gran amiga! QDEP”.