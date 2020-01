Galilea Montijo y Carlos Loret de Mola preparan proyecto juntos

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo se prepara para emprender un nuevo proyecto para dar difusión a casos de éxitos de personas latinas, según información de 'El Informafor Mx'.

Junto a Carlos Loret de Mola y Luis García, la conductora de Hoy será la responsable de realizar entrevistas no solo a estrellas latinas, pues su principal meta será compartir la vida y legado de otros mexicanos que por sus propios medios han triunfado en la Unión Americana. Luis García señaló que se llamará “Latinus”.

“De alguna manera este proyecto me permitirá darle continuidad al canal de televisión que tenía y ahora haré muchas cosas de las que tenía ganas. La idea es irme con muchos artistas, sí hacer entrevistas, pero de una manera ir más allá, ir a sus casas. Haré muchas notas de color, buscaré historias de éxito en Estados Unidos porque hay muchos paisanos que la han hecho en grande como el famoso ‘Rey de la tortilla’, tengo muchas cosas en mente”, señaló Montijo.

Mientras eso sucede, Galilea se prepara para promocionar la nueva temporada del concurso musical “Pequeños Gigantes”, cuyas audiciones ya comenzaron en algunas ciudades del país; así mismo aclaró que esta agenda no la desconcentrará de su participación titular en el programa “Hoy” como lo ha hecho desde hace una década.

“Son 26 años de carrera que tengo en Ciudad de México, siento que los años se han ido rápido, miro todo lo que ha pasado, lo que he podido hacer y logrado, todo lo que le he sufrido a veces con la presión que existe y al final de día he hecho lo que he querido, por eso me siento muy afortunada”, agregó la conductora.