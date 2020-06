Galilea Montijo sufre caída antes de su regreso al programa Hoy

Ciudad de México.- Galilea Montijo fue la última conductora en reintegrarse al foro del Hoy; sin embargo, sufrió un accidente previo al inicio de transmisiones del programa.

“Creí que estaba en Guerreros, pero no, me resbalé, es que ve mis tenis… hay que cuidarse…”, dijo la conductora mientras pasaban las imágenes del golpe que se llevó en la rodilla.

Luego del susto y ya con más calma, sus compañeros no pudieron evitar burlarse al notar que la conductora se quería desmayar del dolor, incluso Paul Stanley comentó: “¿no te estaba chichareando Magda (la productora)?”.

Acto seguido y sonriendo por el comentario, Gali explicó: “corrieron los de aquí… porque volé… está lloviendo, el piso, ya sabes, entonces por no caer con el coxis, no sé cómo caí y todo se fue a la rodilla y saben qué… Andrea y yo siempre nos ponemos de acuerdo”.

El comentario de Montijo surgió a raíz de que su colega también tiene una lesión en la rodilla, por lo cual Andrea Legarreta contó: “es que ayer voy subiendo la escalera y traía cargando a mi sobrinita, entonces me tropiezo, y con tal de rescatarla a ella hice todas las maniobras para que ella no se pegara… y se me abrió la rodilla”.

Finalmente, Galilea Montijo añadió con su peculiar sentido del humor: “saben qué, no importa cómo te caigas, lo importante es cómo te levantas… y lo mejor de todo es que ya me he dado cuenta que me desmayo, o sea no era el paracaídas, era yo”.