Galilea Montijo se burla del inglés de Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo no deja de causar escándalo y más si se trata de una persona tan polémico como Irina Baeva, quien ha sido señalada en múltiples ocasiones por provocar el divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto (su actual novio).

Ahora, la conductora de “Hoy” no quiso desaprovechar la oportunidad de mofarse de la actriz rusa, quien actualmente se encuentra en Nueva York estudiando baile e inglés.

Todo ocurrió cuando en el programa se presentó una cápsula sobre las clases de Irina con la maestra Mishay Petronelli, quien ha trabajado en las coreografías de Beyoncé y JLo.

Fue entonces que Galilea decidió burlarse de la forma en que Irina habla inglés.

Sabes que me encanta, tiene como tres semanas y ya se le pegó el 'oh my god'", dijo Galilea en tono burlón.