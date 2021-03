Galilea Montijo revela si participará o no, en la nueva temporada de “¿Quién es la Máscara?”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el enorme éxito que tuvo el programa de talentos “¿Quién es la Máscara?” en el que estuvo como investigadora invitada Galilea Montijo, se dijo que se realizará la tercera temporada para este 2021, pero aún no se han informado quiénes son los que participarán.

En una entrevista que Galilea otorgó a distintos medios de comunicación, la presentadora de “Hoy” aseguró que hasta el momento no le han informado que participaría en el programa antes mencionado y descarta cualquier posibilidad de hacerlo, ya que aseguró que ya se lo hubieran informado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Hasta el momento no. No me ha dicho nada la empresa y… no, ya me hubieran avisado. Hasta el momento es estar, nada más, con ‘Hoy’”, externó.

La tapatía descartó participar como cantante, arriba del escenario y haciendo show detrás de una botarga, ya que a su parecer, haría el ridículo, pero resaltó que sí ha recibido la invitación, lo cual agradece, pero no ha aceptado, sólo como juez.



Envía sus mejores deseos a Arturo Carmona

Luego de que Melanie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, revelara que había sido víctima de abuso sexual, años atrás, Galilea Montojo aseguró que ella y sus compañeros le desean lo mejor a su excompañero de trabajo, quien merece su admiración y respeto.

Sabe que a él lo queremos muchísimo. De verdad, es un tipazo, Carmona y que el que haya salido a defender a su hija, pues, es lo que tiene que hacer un padre. Sacamos palabras y garras, por supuesto, por nuestros hijos”, expresó.

En cuanto a la joven víctima, de 22 años de edad, Galilea destacó que es muy valiente a enfrentar el problema y condenó a los usuarios de las redes sociales que critican a las víctimas de abuso y que dicen cosas hirientes sin saber lo que hay detrás del problema y que terminan haciendo más daño de lo que ya existe en las personas.

“Es una niña que está levantando la voz y yo creo que cada uno de nosotros tenemos el derecho de levantar la voz en el momento que quieres, a tu momento y a tu manera, y nosotros no somos nadie para juzgar en la vida”, apuntó.