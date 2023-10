Galilea Montijo revela que su hijo ya sabe de su romance con Isaac Moreno

Ciudad de México.- Galilea Montijo se sinceró sobre su vida sentimental después de que en semanas recientes su relación con Isaac Moreno ha estado en la mira pública.

La presentadora reveló que por ahora se encuentra tranquila y defendió su derecho de tener una nueva pareja después de su divorcio de Fernando Reina Iglesias.

Todo muy bien, todos contentos. Estamos bien, siempre lo he dicho, tarde o temprano iba a rehacer mi vida, y eso es lo que estoy haciendo, mientras que mis niños estén felices, es lo único que me importa”

Explicó Montijo en entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!

Proceso de separación

No obstante, Gali manifestó que su proceso de separación con Fernando no ha sido nada sencillo en el aspecto emocional. “Sí, sigue siendo una etapa muy difícil, el divorcio es una etapa muy difícil y no, siempre lo digo, no te divorcias de la noche a la mañana y aunque estés divorciada, no pasa tampoco de la noche a la mañana”, declaró.

Al hablar de su nueva vida sentimental, la artista de 50 años explicó que su descendiente aún no conoce al modelo e influencer español, pero sí sabe de esta relación. “Estamos en el proceso, ya lo sabe, porque si no, no me dejaría ver, para mí lo más importante es mi niño, y lo sabe, pero pues vamos en ese proceso”, explicó.

Finalmente, Galilea Montijo habló del momento idóneo para presentar a los hijos con una nueva pareja amorosa. “No sé, no sé para la demás gente, no creo que nunca sea el momento, pero Mateo es un niño, y mis otros dos niños, porque también los voy a tomar en cuenta toda la vida, son muy importantes para mí, siempre hay un momento para todo, entonces se tiene que dar con calma, con el tiempo, cuando ellos los decidan, y eso es lo más importante, los hijos yo creo que lo único que deseamos siempre es que los papás sean felices”, concluyó.