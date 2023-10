Galilea Montijo revela que Sergio Mayer le pidió firma para manejar su canal de Youtube

Sergio Mayer continúa en medio de la controversia debido a las diferencias que ha tenido con personajes como Anabel Hernández, Daniela Parra y la familia de José José, quienes lo señalan por haberse quedado con algunas regalías del famoso.

Después de la muerte del ‘Príncipe de la canción’, se dijo que el ex Garibaldi aparentemente cobró regalías a nombre José José a través de YouTube, esto a raíz de la reproducción de los temas del artista en la famosa plataforma.

Durante una sección del programa Hoy, mostraron un reportaje donde Mayer fue cuestionado sobre si le rindió cuentas a Anel Noreña, heredera universal de José José, por esta situación, pero el político indicó que no tenía que hablar con nadie, y que con el único que tuvo trato fue con el cantante.

Tras estas declaraciones, Galilea Montijo decidió romper el silencio y confesó que Sergio intentó hacer negocios con ella; sin embargo, no aceptó debido a que desconoce si él tiene una agencia o algo parecido.

Me está cayendo el 20, Sergio Mayer, muy adelantado a su época, por así decirlo, hubo un tiempo que comenzó con todo este rollo de YouTube y a registrar nombres y marcas, y etc...Yo me acuerdo perfecto, la vez que vino conmigo Mayer y me dijo ‘fírmame, yo te manejo lo de YouTube’, creo que pasó algo con Wendy también que quería tener el nombre de Wendy Guevara, hay que preguntarle a Wendy”