Galilea Montijo revela las secuelas que presenta tras haberse recuperado de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Galilea Montijo dio a conocer que, tras contraer Covid-19, había dado negativo a la prueba, lo que significa que el virus no se encuentra más en su cuerpo.

No obstante, la conductora ha revelado que le quedaron algunas secuelas tras tener SARS-CoV-2.

Fue durante una reciente entrevista, con varios medios, que Montijo fue cuestionada sobre su estado de salud actual después de haberse contagiado de covid-19.

“Regresando gracias a Dios, pero luego un poquito sofocada, como este agotamiento raro, pero es normal. Me dijeron que voy a estar así un ratito y sí la pasé mal tres días, pero todo bien”, confesó la conductora.

Galilea contó que ni ella ni su marido experimentan síntomas fuertes, además cree que tiene mucho que ver cómo reaccionas psicológicamente ante la enfermedad.

“Todos bien, mi marido ni un síntoma gracias a Dios. Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí me dio los últimos días y creo que también psicológicamente creo que tiene mucho que ver”, explicó.

La conductora mencionó que los doctores ya la dieron de alta, pero que se tuvo que realizar varios exámenes para descartar algún daño.

“Ya me dieron de alta, me hicieron exámenes y ando toda moreteada porque mis venas son muy delgaditas, pero ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada inflamado”, aclaró.