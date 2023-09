Galilea Montijo responde a señalamientos por su presunto romance con un narco

Ciudad de México.- Luego de las revelaciones de la periodista Anabel Hernández, sobre los vínculos sentimentales entre Galilea Montijo con el líder de un cártel de la droga, la conductora aclaró la situación.

Las declaraciones, que en los últimos días han acaparado titulares, aparecieron en el libro “Emma y las otras señoras del narco” (2021).

Sin embargo, aseguró que, pese a no haber tenido vínculos amorosos con un capo, es libre de tener una vida amorosa privada.

Galilea Montijo.

“Soy una mujer que ha trabajado durante 30 años (…) lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero una vida digna sí se la he podido dar, a través de mi trabajo (…) lo mucho o poco que tengo ha sido a través de mi trabajo”, explicó Galilea ante las primeras preguntas de los reporteros.

Galilea dice ser libre de cualquier señalamiento

Destacando que está libre de cualquier señalamiento, la presentadora se dijo dispuesta a mostrar sus cuentas bancarias con la finalidad de desmentir a Hernández, quien en su texto expuso que presuntamente recibía 200 mil dólares mensuales por su “amorío”.

El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta, ojalá que tuviera lo que dicen, créanme que no andaría por acá… Eso es una parte delicada, eso sí, pero para no entrar en más detalles, el día que gusten pueden ver mi cuenta, la verdad es que no tengo cuenta, así como tal de ahorros, porque sí vivo al día a través de mi trabajo. Lo que tengo lo he hecho a través de trabajo, mi casa ha sido a través de una hipoteca, o sea, por ese lado yo no tengo nada de qué asustarme”, declaró.

Asimismo, la artista de 50 años subrayó que se encuentra tranquila y no teme por su seguridad.

“No mi hijo, te lo juro, para mí tener éxito es vivir en paz y dormir en paz, ¿demandas?, imagínense si yo me la pasara en demandas de todos los que hablan o escriben de mí, no acabaría, entonces la verdad no voy a entrar en el detalle, no voy a seguirlo”, manifestó.

Por último, Galilea Montijo alzó la voz y aseveró que es libre de poder tener una relación sentimental con quien ella desee. “Al final les voy a decir algo, tengo todo el derecho de acostarme con Spiderman eh, en mis cuatro paredes, ahí nadie entra… hasta eso me parece como ¡wow!, mira lo que provoco”, expuso al respecto.