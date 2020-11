Galilea Montijo recuerda fiesta sorpresa organizada en su casa para Magda Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicho por muchos en los testimonios por la muerte de Magda Rodríguez, la conductora de “Hoy”, Galilea Montijo, era una de las consentidas de la productora, con quien hizo “click” desde que se conocieron y crearon una fuerte unión, como así lo expresó la tapatía.

No sé en qué momento hicimos como un ‘click’. Ella desde el principio me dijo: No sabes las ganas que tenía de trabajar contigo, yo siempre te pedía en mis proyectos en donde estuviera… y hoy estaba recordando eso, y yo me reflejaba mucho en Magda y me decía: ¿Por qué tengo tanta compatibilidad con Magda?”, se cuestionó la actriz.

Las ganas de vivir, su manera de festejar a la vida, agregó Galilea, fue lo que hizo que se identificara con la nieta de Ada Carrazco, quien siempre se caracterizó por ser directa y sin tapujos, y con esa transparencia fue que Magda se la ganó.

“Era una mujer muy neta, muy francota. Yo le decía: ‘Eres como del Norte, ¿No?’ Y me decía: ¡No, soy de aquí! (CDMX) Pero todo mundo me dice que soy del Norte. Pero era tan francota, tan risueña, tan frontal, que se le resbalaba todo, que en esa forma me reflejaba mucho con ella”, añadió “Gali”.



La fiesta sorpresa en casa de Galilea

El pasado 22 de octubre fue el cumpleaños 57 de Magda Rodríguez y, además de festejarlo con cinco pasteles durante la transmisión del programa “Hoy”, del cual era responsable, presentadores del programa y amigos más allegados, le organizaron una fiesta sorpresa en casa de Galilea.

Tuvimos oportunidad de hacerle una fiesta sorpresa aquí en mi casa, que es su casa, y gracias a Dios casi todos pudieron estar para, sin saber, poder despedirla como a ella le gustaban las fiestas…Y sí, efectivamente, pudimos despedirla como le gustaba a ella, con pachangón”, entre lágrimas destacó Galilea.

Añadió que tuvieron que ingeniárselas para poder que Magda llegara a la casa de Galilea sin que sospechara que le harían fiesta sorpresa, y le tuvieron que inventar que la invitarían a comer a un restaurante privado y que pasara por Galilea a su casa, ya que se había quedado sin carro.

“Cuando llega aquí a la casa, me acuerdo que todos estaban escondidos y le dije: Magda, bájate porque te voy a enseñar cómo quedó esta parte de la casa… y entonces, ya cuando bajamos, me acuerdo que se quedó sorprendida porque estaban todos, hasta Arturo, su ex marido”, apuntó.

La presentadora aseguró que Magda Rodríguez estaba muy feliz y posteriormente le envió un mensaje en el que le decía que no se imaginaba lo sorprendida que estaba y estaba muy agradecida por la fiesta sorpresa, a la cual calificó como de las mejores fiestas que había tenido, ya que había gozado del momento.