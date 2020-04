Galilea Montijo presume de sus piernas en provocativo vestido corto

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la mayoría de los mexicanos se encuentran en cuarentena, ese no es pretexto para evitar que Galilea Montijo comparta su look del día, por lo que no es de extrañarse que acuda a su cuenta oficial de Instagram, para publicar su atuendo diario.

La conductora del programa Hoy publicó una foto de ella en la que se le ve luciendo un corto, pero muy elegante vestido beige, con el cual deja a relucir sus torneadas y trabajadas piernas.

A tan solo una hora de haberse publicado, la imagen contaba con más de 32 mil likes y más de 300 comentarios en los que seguidores halagan su belleza y figura.

‘‘Estás bien hermosa regálame tu número de teléfono preciosa galilea’’, ‘‘Amo tus zapatos, saludos!!!’’, ‘‘Hermosa’’, ‘‘Preciosa’’, ‘‘Muy bonito vestido’’, se lee en algunos de ellos.