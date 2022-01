Galilea Montijo pensó en golpear a Lilí Brillanti: “soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse”

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo habló sobre las declaraciones de su compañera Lilí Brillanti, después de que contara en días pasados que tuvieron diferencias mientras colaboraban juntas en el programa Vida TV, el cual se trasmitía en el año 2000.

“Se le juntaron varias cosas, el éxito de Vida TV, ya tenía un nombre, ella venía de Ritmoson. Se hace novia de Cuauhtémoc, gana Big Brother y el carisma, belleza que tiene, todo se le juntó y se fue a las nubes […] No sé si me le cruce en la cámara, o qué pasó […] y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura a como te tienes que mover y defender en el medio… Era como una amenaza de golpearme”, Contó Brillanti en el programa ‘Se lo dijo’.

Por las declaraciones de Lilí, Galilea aprovechó el encuentro que tuvo con la prensa en Televisa y confesó que en su momente sí estuvo a punto de golpearla.

Me da risa que 20 años después salga esto, digo no sé con qué intención lo haga… el otro día me estaba acordando y dije ‘¡ay!, ¿qué fue lo que pasó hace 20 años?, porque ni lo tengo en la mente, ni estoy todo el día con eso... Pues sí, comenzamos hace 20 años Vida TV, y cuando arrancó Vida TV pues sí, efectivamente, yo ya tenía varios años trabajando y había tenido varias oportunidades, y de ella si era la primera vez que le habían dado la oportunidad como conductora en Vida TV. Si se acuerdan, salió de reportera, ella era reportera, le dieron la oportunidad, le hicieron el casting, y le dieron la oportunidad en Vida TV”

Dijo Montijo.

¿Cuáles era los problemas entre Gali y Lilí?

Sobre los motivos que provocaron las diferencias entre ellas, Galilea contó: “Yo creo que lo que ella sentía más bien, era esta parte de complejo de que si mi ropa, que si yo le mandaba a quitar la ropa, que si yo le mandaba a que no la maquillaran, hubo como muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones o las nuevas producciones, y ella como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba todas esas notas, si se acuerdan ustedes había muchísimas notas en contra mía, ella las filtraba, hasta que un día la productora y yo nos sentamos y dijimos ‘esas son cosas de acá de la producción, los problemas que existan dentro de las producciones’”.

Incluso la artista señaló que hasta la fecha no tiene ninguna relación con Brillanti. “Porque ¡claro!, nosotros venimos a trabajar, no venimos a hacer amigos, con el tiempo pues te vas dando cuenta de quién es quién y de las personas, y en aquel entonces hubo muchísimas cosas que no estamos ni ella y yo de acuerdo, nunca fue mi amiga, no somos amigas, no la considero mi amiga”.

Posteriormente, Galilea remarcó: “Fuimos compañeras muchos años, eso sí, y después de tanto pues ya llegó un momento en que sí la confronté. Ustedes saben que uno viene del barrio, yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, yo siempre he sido una persona que desde chiquita en el barrio yo aprendí a defenderme”.

El enfrentamiento entre Montijo y Brillanti

Después, Montijo dio algunos detalles del momento en que enfrentó a la conductora. “Hasta que un día le dije ‘¡a ver maestra!, ¡o lo arreglamos o lo arreglamos!, y entonces yo me acuerdo, creo que lo que se le olvidó contarles ella, es que ella se me ponía la cara, se me acercaba y me ponía la cara y se reía, y me decía ‘¡pégame, ándale, pégame!’, y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas, por aquel entonces si traía uñas acrílicas, decía ‘¡Dios mío, por favor, me tengo que aguantar!’, hasta que le dije ‘¿sabes qué?, no, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego”.

De la misma manera, al escuchar que una reportera le recordó que Brillanti dijo que Gali le quería pegar, la presentadora puntualizó: “¡Ah, no!, ¡pues sí!, al cliente lo que pida, ¡yo sí!, ¡yo sí me voy a defender!, al cliente lo que pida ¿no?”.

Por último, Galilea Montijo señaló que tras esta confrontación, las cosas se calmaron. “Eso fue al principio, ya después con el tiempo ella entendió que yo no era su enemiga, que yo no tenía nada en contra de ella, que yo no pedía nada en contra de ella, y entendió que su papel era de co-conductora”.