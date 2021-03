"Galilea Montijo no regresará a 'Hoy'": Alex Kaffie

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de seguir con los síntomas de Covid-19, los médicos de Galilea Montijo decidieorn que aún no es tiempo de que se reicorpore al trabajo porque representa un riesgo para todos, así que no regresará a “Hoy” hasta nuevo aviso, publicó Alex Kaffie.

En su columna Sin Lisonja del viernes pasado, el comentarista de espectáculos dijo que el fin de semana la tapatía se haría nuevamente la prueba del SARS-CoV-2 para ver si ya no tenía el virus mortal en su cuerpo, ya que hace dos semanas que se volvió a contagiar por segunda ocasión.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero al parecer la presentadora de televisión aún tiene coronavirus y sus síntomas, así que no regresará al matutino de Televisa hasta que el médico lo indique.

Me informan que Galilea Montijo no se reintegra hoy a 'Hoy'. La conductora seguirá fuera de circulación debido a que aún presenta síntomas leves de COVID-19. Recordemos que hace dos semanas la mujer mejor pagada de Grupo Televisa se recontagió de coronavirus y por consecuencia ha estado ausente en el matutino de Las Estrellas. Así que habrá que esperar la mejoría de Galilea Montijo para tenerla de vuelta en 'Hoy'”, escribió Kaffie.



Criticada por supuesta irresponsabilidad

Hace unos días Galilea Montijo fue criticada en redes sociales luego de que el blogger, Dael Quiroz, revelara que la ex “Chica TV” acudiera a un restaurante localizado en la colonia Polanco, de la Ciudad de México, acompañada por su hijo y una empleada, después de haber sido detectada con Covid-19.

El youtuber aseguró que al darse cuenta que la artista era portadora del virus, los empleados del establecimiento se negaban a atenderla, ya que Galilea quería consumir en el restaurante y se hizo la humillada al decir que la estaban discriminando.

"Se armó un argüende porque Montijo decía que la estaban discriminando, que la estaban atacando y que no la querían atender. Llega el gerente, se armó el pleito y dicen que Galilea se tranquilizó porque su trabajadora le informa que estaban a punto de llegar los medios", comentó Dael.

Supuestamente en ese momento Galilea le bajó al escándalo y dijo que no quería hacer más grande el problema y pidió sus alimentos para llevar, situación que fue criticada bastante en redes sociales y la tildaron de irresponsable, prepotente e inconsciente para haber salido a la calle sabiendo que podría contagiar a los demás.

Días después la propia Galilea publicó unas imágenes en su Instagram en las que aparecía descansando en su casa de Acapulco, lo que da a entender que aparentemente no tiene complicaciones con su enfermedad y sólo es portadora, aunque no quiere decir que no pueda contagiar a los de su alrededor.