Galilea Montijo no quiere a uno de sus compañeros de Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Un momento incómodo es el que se notó que vivió Galilea Montijo el día de hoy mientras conducía el programa matutino en compañía de Diego Di Margo, quien regresó a los foros de televisa, desde hace un mes aproximadamente.

El conductor no se había presentado por estar produciendo el matutino de Heraldo TV, pero ahora que decidió volver se percató que no todo iba como el esperaba.

Según el portal de TV Notas una fuente cercana a la producción dijo que quien no estaba nada contenta de que el reconocido conductor fitness estuviera de vuelta es Galilea Montijo, y efectivamente en el programa de hoy lunes 26 de octubre se puede notar como ambos tienen poca empatía y 'click' al estar frente a la cámara.

Algo que no agradó para nada a Montijo fue en el momento en el que Diego comenzó a criticar a alguna famosa conocida por la conductora, para después dirigirse a ella y hacerle un comentario sobre su postura y pompis.

Mientras que el conductor comentaba algunos ejercicios que se pueden realizar en casa, Galilea dio el ejemplo del gran cambio físico que ha tenido Yaneth García a lo que Diego preguntó en tono de sarcasmo si no tenía alguna cirugía, situación que molestó a la presentadora.



Antes de finalizar la sección Di Marco volvió a criticar a Montijo pero esta vez con su manera de vestir, a lo que la conductora no aguantó y en tono de broma se dirigió a la productora y le dijo que si quería quedar otro año más tenía que correrlo, pero se dice que fueras de cámaras Gali pidió que por favor ya dejaran de invitar a Diego, porque no aprobaba su comportamiento.