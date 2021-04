Galilea Montijo no descarta irse a TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo confesó que a pesar de estar muy a gusto trabajando en Televisa desde hace muchos años, no descarta la idea de aparecer como invitada y hasta laborar en algún programa de TV Azteca.

Tras la controversia que surgió luego de que la conductora del matutino Hoy le preguntara a Tania Rincón en qué televisora estaba mejor, los periodistas abordaron a Montijo a su salida de Televisa San Ángel para cuestionarla sobre si aceptaría una invitación para colaborar en la empresa del Ajusco.

“Si me dejan sí (asistiría)… creo que es más que otros han tenido problemas conmigo, yo no he tenido problemas con nadie, pero si tu me preguntas ‘¿te gustaría irte?’, yo estoy muy a gusto trabajando en Televisa, la verdad es que yo siempre he dicho que, aunque me fuera de aquí, y me fuera muy enojada, que espero eso nunca suceda, jamás tendría yo, ni siquiera me pasaría por la mente quejarme o ser algo malagradecida de una empresa que me ha dado tanto y a la que quiero tanto”, explicó Gali a la prensa.

De la misma manera, la también actriz confesó que en alguna época si le ofrecieron unirse a las filas de TV Azteca, pero que ahora se encuentra muy cómoda con su situación laboral. “No me gustaría irme, pero uno nunca sabe, y ¡qué bueno que existen otras empresas!”.

Finalmente, Galilea resaltó que en realidad el roce entre ambas televisoras ha sido creado por parte del público. “Si me dan trabajo aquí pa’ qué me voy”, dijo entre risas, y agregó: “aquí los que más ganamos somos el talento, porque siempre hay lugares de trabajo”.