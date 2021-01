Galilea Montijo niega que haya un video íntimo de su marido con otra mujer

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace unos días el periodista Jorge Carbajala dio a concoer una supuesta infidelidad del marido de Galilea Montijo, Fernando Reina Iglesias, con una compañera de trabajo, y dijo que, incluso, habría un video índimo de ambos.

A estas declaraciones, la conductora de Hoy señaló que es falso, que todo es mentira.

"No sé ni de dónde salió, ni quién lo dice, no tengo idea", comentó Galilea.

Agregó:

"No sé quién es Jorge Carbajal ¿Él produjo el video? ¿No tiene uno mío también? Y es que ya vez que a mí también (risas) ¿Él puso la iluminación?... Está cañón. Y es que de decir... se pueden decir muchas cosas... Yo también puedo llegar y decir mañana: mi papá es Brad Pitt... imagínate. Hay que comprobar las cosas cuando se dicen", finalizó.

En diciembre, Carbajal dijo:

"Me llegó información delicada, me dicen que Fernando le puso lo cuernos a Galilea Montijo, pero desde hace ya tiempo le ha estado poniendo los cuernos constantemente... Ella viajaba mucho por trabajo, entonces él por su lado estaba en otros rollos, yo no sabía ni en qué trabajaba, lo que sí sabía era que andaba mucho en el tema de los deportes extremos", detalló.

Añadió:

"Está medio feo pero tiene un cuerpazo. El caso es que durante mucho tiempo cada uno ha andado por su lado haciendo cosas, y entonces nos dicen de que -supuestamente-le había puesto los cuernos a Galilea y había tenido un hijo fuera del matrimonio... muy chiquito el niño".

Por su lado, su esposo afirmó que es falso que le haya sido infiel a la conductora de Hoy.

En un comunicado, Fernando Reina Iglesias afirmó que "son falsos esos rumores".

“¡Es absolutamente falso! Mis días transcurren entre la familia y el trabajo, siendo la primera mi más alta prioridad. Por ello, niego categóricamente los infundios sobre mi persona, nuestro círculo cercano es testigo del amor, entrega y compromiso que tengo con mi familia y mi trabajo”, expresó.