Galilea Montijo les anuncia fiesta privada a los finalistas de 'La Casa de los Famosos'

CIUDAD DE MÉXICO.-Se acerca el emocionante desenlace de la primera temporada de "La casa de los famosos", y mientras aguardamos con ansias el anuncio del ganador o ganadora, tanto la producción como los carismáticos conductores están urdiendo planes para celebrar el culmen de las grabaciones y el rotundo éxito del programa.

En medio de este ambiente efervescente, una de las presentadoras más queridas, Galilea Montijo, ha destapado sus intenciones de organizar una deslumbrante "megafiesta" en su hogar. Rodeada de deliciosa comida, contagioso baile, refrescantes bebidas y otras amenidades, la carismática conductora tiene en mente festejar el triunfo del "Team Infierno", un equipo que ha cautivado al público a lo largo de la competencia. Los finalistas, todos parte de este intrépido equipo, parecen ser los invitados de honor en esta celebración única.

Les dio aviso de la fiesta

La sorpresa en torno a estos planes festivos no estuvo exenta de un toque de inesperado humor. En una visita a la casa, Galilea Montijo aprovechó un aparente intervalo comercial para deslizar, en una charla inadvertidamente captada por las cámaras, la invitación a los cinco finalistas a esta fiesta exclusiva.

No solo eso, sino que incluso dio luz verde para que llevaran a sus parejas a la festividad. Sin embargo, este desliz no pasó desapercibido ante la atenta mirada de las cámaras y la producción, que rápidamente intervino para que la conversación no fuera transmitida.

"El lunes, aparten el lunes. En mi casa, Serch, en mi casa el lunes", compartió emocionada Galilea con los finalistas.

Sacan a Galilea Montijo por hablar de más en La Casa de los Famosos México pic.twitter.com/NbmwewHhn8 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 9, 2023

Un intercambio que no careció de chispa, pues las respuestas de los concursantes se sucedieron con inmediata espontaneidad. Emilio, uno de los finalistas, preguntó, "¿todos?", obteniendo de Montijo una enérgica respuesta, "obvi". Y cuando Poncho de Nigris, otro de los contendientes, indagó sobre la posibilidad de llevar a su esposa Marcela, Galilea respondió con su característico humor, "ay wey obvio".

Dio detalles del evento

Los detalles de la celebración no se quedaron atrás en esta charla involuntariamente pública. Osorio expresó su gratitud y confirmó su asistencia: "gracias, jalo", mientras Galilea adelantó algunos elementos del festín: "habrá pozole y un grupete musical que les va a encantar". No faltó tampoco la mención a la familia de Sergio Mayer, quienes también se sumarán a la fiesta, según reveló Montijo.

Poco después de esta charla reveladora, la conductora recibió una señal en el apuntador, indicándole que era momento de retirarse de la conversación. "Que voy a salir… el lunes eh, un chingo de tequila", compartió Montijo en tono festivo, cerrando la conversación con su distintivo entusiasmo.

¿Solo Team infierno o también Team cielo?

La noticia de esta reunión privada no tardó en correr entre los famosos participantes, generando especulaciones sobre quiénes más podrían ser parte de esta animada celebración. Aunque hasta ahora la ganadora de la primera temporada de "Big Brother VIP" no ha develado si los integrantes del "Team Cielo" también recibirán una invitación, o si será exclusiva para los finalistas del equipo Infierno.

Mientras la expectación crece, la cuenta regresiva para la gran final está en marcha. El domingo próximo, el programa llegará a su clímax con tan solo cuatro finalistas, ya que este viernes conoceremos al último habitante en salir, quien obtendrá el título de quinto finalista en esta inolvidable competencia.

