Galilea Montijo habla sobre la supuesta “enemistad” que tiene con Marisol González

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, “reviviera” el supuesto repudio que Galiliea Montijo le tiene a su compañera de trabajo, Marisol González, la tapatía desmintió tal acusación y habló sin tapujos sobre el tema.

En su columna Sin Linsonja, el controversial Kaffie escribió el lunes pasado que Marisol González volvería de su incapacidad a la conducción del matutino “Hoy” donde Galilea es una de las conductoras titulares, junto con Andrea Legarreta, y le envió un fuerte mensaje a la tapatía.

“Querida, Galilea: te pido que después de leer esto no comas aguacate (mi abuela siempre me decía que no comiera aguacate si hacía un coraje, pues se derrama la bilis). Tras advertirte lo anterior, prosigo. Te tengo malas noticias. Sí, a mitad de la semana ocurrirá en 'Hoy' algo que va desdibujarte la sonrisa. Sucederá un hecho que inevitablemente va a hacer que vomites verde por el coraje. ¿Ya quieres saber de qué se trata? Si estás parada, siéntate. ¡Marisol González se reintegra a 'Hoy' el miércoles! Ella que no te cae nada bien vuelve al programa matutino. Su cuarentena por COVID-19 termina el martes ¡y el miércoles se presenta a trabajar! Quise avisarte para que no te agarren desprevenida y por si quieres pedirle a los altos ejecutivos Televisa que le alarguen la incapacidad a tu compañera que tanto alucinas”, finalizó Kaffie.

Ante el ataque del comentarista, “La Gali” aseguró que no tiene pleitos con nadie y menos con Marisol González, con quien nunca coincide a cuadro con ella y por eso es que la gente cree que no se hablan.

Yo conozco a Marisol desde que iba acompañando a no recuerdo a quién en Vida TV, o sea imagínate desde dónde la conozco… y nada, lo que pasa es que probablemente es porque no nos toca mucho interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Ya a nuestra edad andarnos peleando como chiquillas de kínder está medio feo”, apuntó.

Galilea dejó en claro que no ha tenido encuentros desafortunados con la ex reina de belleza y pidió a los reporteros de espectáculos que dejen de especular sobre la supuesta “enemistad” entre ambas, ya que son mujeres maduras.